خانقين ترفض "خصخصة" الخدمات واستغلالها بالمزايدات الانتخابية

شفق نيوز/ أعرب قضاء خانقين شمال شرق ديالى، يوم الجمعة، رفض محاولات وخطط خصخصة الخدمات واستغلالها في المزايدات والمصالح الانتخابية.

وقال عضو لجنة العمل التعاوني في خانقين سلام عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إن "خصخصة الخدمات وتحويلها إلى شركات وجهات أهلية وخاصة مرفوض شعبياً ويلحق أضراراً بالشرائح المجتمعية كافة، وإن الخدمات بكل مجالاتها واجبات على الحكومة يجب الإيفاء بها".

وأضاف عبد الله، أن "محاولات ومزايدات انتخابية لبعض الجهات السياسية بتجيير الخدمات وواجبات الدوائر الخدمية لمصالحها الانتخابية وأبرزها محطات الكهرباء المتنقلة في خانقين ومناطق أخرى والتي تحولت إلى إنجازات سياسية وانتخابية لا وجود لها".

وأوضح أن "الملف الخدمي استحقاق للشعب وواجب وطني على جميع الجهات الحكومية المعنية، بعيدا عن أي مصالح حزبية أو سياسية المرفوضة رفضاً قاطعاً".