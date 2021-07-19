تربية خانقين تكمل استعداداتها لامتحانات السادس اعدادي

شفق نيوز/ أكملت مديرية تربية خانقين التابعة لاقليم كوردستان، يوم الاثنين، جميع الاستعدادات والتحضيرات لإجراء امتحانات السادس إعدادي، والتي يشارك فيها أكثر من 700 طالب وطالبة.

وقال مدير التربية حسن محمد نجم طالباني، لوكالة شفق نيوز، إن "الامتحانات ستنطلق في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، لأقسام الأدبي والعلمي والصناعي، وستجرى بمعدل يومين من كل أسبوع ( الأحد - الأربعاء) وتنتهي في 15/8/2021".

وأضاف طالباني، أن "المراكز الامتحانية جهزت بمولدات كهربائية وماء الشرب تحسبا لانقطاعات التيار الكهربائي، إلى جانب التنسيق مع إدارة خانقين لتأمين التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات".

وأشار طالباني، إلى "وجود تنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية وتأمين المراكز الامتحانية وتهيئة أجواء مثالية آمنة للامتحانات الاعدادية".