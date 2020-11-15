ترامب يقر للمرة الأولى بفوز بايدن ويتراجع: أمامنا طريق طويل

شفق نيوز/ كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على تويتر الأحد، أقر فيها على ما يبدو وللمرة الأولى بفوز منافسه جو بايدن في انتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر / تشرين الثاني، لكنه كرر ادعاءاته الباطلة بالتلاعب في نتيجة الانتخابات.

وقال ترامب ”لقد فاز لأن الانتخابات زورت“.‎

لكن ترامب سرعان ما تراجع عن كلامه مشددا على أن طريقا طويلا لا يزال أمامهما لتحديد الفائز.

وأضاف أنه- بايدن- لم يفز إلا في عيون وسائل الإعلام الكاذبة.

ويصر ترامب على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات أمام بايدن، على الرغم من تأكيد الإحصاءات حصد المرشح الديمقراطي دعم أغلبية أعضاء المجمع الانتخابي.

وأعلن الرئيس الأمريكي في الأيام الأخيرة مرارا عن وقوع "عمليات تزوير" خلال التصويت، فيما رفعت حملته سلسلة دعاوى قضائية بشأن عملية فرز الأصوات.

وعلى الرغم من تهنئة الكثيرين من الزعماء الأجانب لجو بايدن بالانتصار المفترض، لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن الفائز في السباق الانتخابي.