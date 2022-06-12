بسرعة قياسية.. شرطة اربيل تعتقل رجلا قتل زوجته

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، اعتقال رجل أقدم على قتل زوجته بعد أقل من ثلاث ساعات على ارتكابه الجريمة.

وكانت مديرية شرطة اربيل اعلنت اليوم الاحد ان امرأة تدعى جوان عزيز حسن وتبلغ من العمر ٣٨ عاما قد قتلت على يد زوجها في حي آري وسط اربيل.

وقال باسم المديرية هوگر عزيز في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، انه بعد مضي أقل من ثلاث ساعات من الحادث تمكنت الشرطة من اعتقال المتهم الرئيس في هذه الجريمة وهو زوج المجني عليها ويدعى (ع خ) وهو من مواليد ١٩٨٤، موضحا ان ملف التحقيق مازال مفتوحا كون ان هناك متهمين آخرين لم يتم القبض عليهم لحد الان.

وأضاف ان جثمان الضحية المجني عليها ارسل الى معهد الطب العدلي في اربيل.