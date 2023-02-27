"MBC" تبلغ هيئة الاتصالات بعرض مسلسل "معاوية" على كل قنواتها عدا العراق

شفق نيوز/ أبلغت قناة "MBC" هيئة الاتصالات والاعلام العراقية عن عرض مسلسل معاوية على جميع قنواتها العاملة عدا العراق.

وكشفت وثيقة صادرة من قناة "MBC" اطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ أن "مسلسل (معاوية) سيعرض على مجموعة قنوات MBC ومنها: (SHAHID.MBC.NET, MBC, 2 MBC, MBC, MBC1) وحسب الجدول المقترح لبث المسلسل في شهر رمضان المبارك".

وبينت الوثيقة؛ أن "ذلك بسبب بنود الاتفاق المبرم ما بين مجموعتنا أعلاه والشركات المعلنة وحقوق الطبع و النشر والتوزيع والإعلان مما يعرضنا لمسائلات قانونية مع الشركات الراعية لبرامجنا".

ونوهت الوثيقة إلى أن قناة "MBC العراق ملتزمة بلائحة قواعد البث الإعلامي والصادر عن هيئتكم الموقرة ونؤكد لكم ان قناتنا لم تنتج المسلسل ولن تعرضه في البرامجية للشهر الفضيل او الدورات اللاحقة".

وكانت هيئة الاعلام والاتصالات قد خاطبت القناتين بعدم بث أي عمل فني من شأنه إذكاء السجال والجدل المذهبي حفاظا على أجواء شهر رمضان واستقرار البلاد والسلم المجتمعي مؤكدا على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق مواد لائحة قواعد البث الإعلامي الصادر عنها سيما عدم بث او اعادة بث مواد تهدد السلم الأهلي وعدم بث مواد تؤذي مشاعر مكونات النسيج الاجتماعي العراقي بفئاته الدينية والقومية.