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إيران: العراق أحد المصادر الرئيسية للعواصف الترابية ونسعى لمعالجة هذه المعضلة

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-29T04:53:54+0000
إيران: العراق أحد المصادر الرئيسية للعواصف الترابية ونسعى لمعالجة هذه المعضلة

شفق نيوز/ أعتبر علي سلاجقة نائب الرئيس الإيراني ورئيس منظمة حماية البيئة الايرانية، العراق أحد المصادر الرئيسية للعواصف الترابية التي تؤثر على بلاده، معلنا سعي بلاده إلى معالجة هذه المعضلة خلال مدة زمنية مناسبة.

وقال سلاجقة الذي يزور العراق حاليا في تصريح أدلى به من بغداد، إن "العراق يعد أحد المصادر الرئيسية للعواصف الترابية التي تؤثر على إيران"، داعيا إلى الاستفادة من تجارب إيران التي وصفها بـ"القيمة" في مجال مكافحة التصحر والعواصف الغبارية وضرورة تبادل الخبرات مع الجانب العراقي.

كما نوه سلاجقة الى مذكرات التفاهم السابقة الموقعة بين إيران والعراق، مردفا بالقول إنه: رغم ان ظاهرة العواصف الغبارية هي نتيجة لعملية طويلة الأمد لكننا سنسعى لمعالجة هذه المعضلة في فترة زمنية مناسبة.

وكان سلاجقة قد وصل أمس السبت إلى العاصمة بغداد وقالت الخارجية العراقية إنه سيعقد مباحثات مع وزير الخارجية فؤاد حسين.

وتأتي الزيارة لتعزيز سبل التعاون في المجالات البيئية والاعداد لتوقيع مذكرة تعاون بيئية مع الجانب الايراني، بحسب وزارة البيئة العراقية.

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