العراق يأمل سد 25 بالمئة من حاجة الطاقة عبر جولة التراخيص النفطية الخامسة

شفق نيوز/ اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، المضيّ بإجراءات التوقيع النهائية لعقود جولة التراخيص الخامسة الخاصة بالرقع الاستكشافية والحقول الحدودية والتعجيل بتفعيل العقود من اجل مباشرة الشركات الفائزة باعمال تطوير الرقع الحدودية.

جاء ذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء السابع من شباط 2023 ، على توصية المجلس الوزاري للطاقة (23015 ط لسنة 2023) التي تنصّ على "المضيّ بتوقيع عقود جولة التراخيص الخاصة بالرقع والحقول الحدودية (الجولة الخامسة) توقيعاً نهائياً وتفعيلها ، لمضي فترة طويلة جداً على إحالتها" .

وقال عبدالغني في بيان اليوم الأربعاء، انه وجه دائرة العقود والتراخيص البترولية والجهات المعنية بالوزارة التعجيل بإتمام الاجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الشركات الفائزة بجولة التراخيص الخامسة ، بعد تعطيل الاجراءات لظروف خارج ارادة الوزارة ، حيث تم الاعلان عنها في عام 2017 وفي اواخر شهر نيسان من العام 2018 تم اجراء الجولة والتي اثمرت عن احالة (6 ) رقع استكشافية للتطوير من قبل الشركات الفائزة بالجولة وكانت تلك الرقع تضم (استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية نفط خانة في محافظة ديالى وتمت إحالته الى شركة (جيو جيد) الصينية و تطوير وإنتاج حقل الحويزة النفطي في محافظة البصرة ، وتم إحالته الى شركة (جيو جيد) الصينية ايضا و تطوير وإنتاج حقل السندباد النفطي في محافظة البصرة وتم إحالته الى شركة (يو أي جي) الصينية و تطوير وإنتاج حقول كلابات - قمر في محافظة ديالى وتم إحالته الى شركة (نفط الهلال) الإماراتية.

وأشار إلى تطوير وإنتاج حقول الخشم الاحمر-انجانة في محافظة ديالى وتم إحالته الى شركة (نفط الهلال) الإماراتية.و استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية خضر الماء في محافظة البصرة وتم إحالته الى شركة (نفط الهلال) الإماراتية ايضا .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد، انه تم توقيع عقود بالأحرف الأول مع الشركات الفائزة ومن ثم احالتها الى مجلس الوزراء / لجنة شؤون الطاقة لغرض إقرارها والمصادقة عليها في الاسبوع الثاني من حزيران 2018، مضيفا انه المجلس الوزاري للطاقة اصدر قرارا بالرقم (8) لسنة 2020 تضمن التوصية بعرض جولة التراخيص الخامسة على مجلس الوزراء بعد أن تم استيفاء ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي

واضاف ان مجلس الوزراء اصدر قراره ذي الرقم (21) لسنة 2020 والمتضمن إقرار توصية رقم (4) من قرار المجلس الوزاري للطاقة (8 لسنة 2020) بشأن الموافقة على عقود جولة الحقول والرقع الحدودية (الجولة الخامسة) .

كما اشار جهاد ان معدلات الإنتاج اليومية المتوقعة من عقود الجولة تصل الى (1000) مليون قدم مكعب قياسي باليوم من الغاز المصاحب مضافا اليها كميات من النفط الخام بحدود (175) ألف برميل باليوم، مما سيسهم في تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية ما نسبته (25 %) من احتياجات وزارة الكهرباء من الغاز.

يشار إلى أن جولة التراخيص الخامسة قد واجهت العديد من ردود الأفعال التي أثارتها جهات سياسية ووسائل اعلام ، مما عطل تنفيذها لاكثر من اربع سنوات مُخلفة خسائر واضراراً جسيمة بالصناعة النفطية والاقتصاد العراقي، وفق ما ذكره مسؤولون في وزارة النفط.

وعرضت وزارة النفط تفاصيل واهداف جولة التراخيص الخامسة على الجهات القضائية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بعد ما أُثير ضدها، وقد تمت مراجعتها حيث تم الاقرار بصحة اجراءات الوزارة.