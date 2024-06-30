وثيقة عراقية توفر فرص دراسية للنزلاء في السجون

شفق نيوز/ وقع وزير العدل خالد شواني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأحد، وثيقة تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز البرامج التعليمية داخل المؤسسات الإصلاحية.

وجرت مراسم التوقيع خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد، تحت عنوان "التعليم خطوة أولى نحو الإصلاح"، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد وزير العدل خالد شواني أن الحق في التعليم يُعدّ من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو بمثابة مفتاح للتمتع بجميع الحقوق الأخرى، وفقاً لما نصت عليه المعاهدات الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشار شواني إلى أهمية التكيف العلمي لبرامج التعليم لتلبية احتياجات الفئات الخاصة، لا سيما المحرومين من حرياتهم، وضمان وصولهم إلى التعليم في ظل الظروف الخاصة.

وأضاف شواني أن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمعروفة بقواعد "مانديلا"، تفرض توفير التعليم الأساسي والتعليم للأميين في السجون، بجانب الأنشطة الترفيهية والثقافية.

كما أشار إلى أن المادة 17 من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، تؤكد على حق جميع النزلاء والمودعين في الحصول على التعليم، وهو ما ترجمته وزارة العدل من خلال إنشاء المدارس التعليمية داخل الأقسام الإصلاحية.

وأكد شواني أن هذا الاتفاق بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يتضمن التعاون مع كلية معلوماتية الأعمال في جامعة تكنولوجيا المعلومات، يعد جزءاً من جهود الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإصلاح المنظومة الإصلاحية وتعزيز حقوق الإنسان.

ويشمل التعاون قبول 28 نزيلاً للدراسة المسائية في الكلية للعام الدراسي 2023-2024، حيث تم تخصيص بناية خاصة للتعليم وقد حصل أحد النزلاء على المرتبة الأولى في الكلية لثلاث سنوات متتالية.

وذكر الوزير شواني أن الوزارة أعدت مذكرة تعاون علمي مع وزارة التعليم العالي، حيث تشمل الخطط المستقبلية توسيع البرنامج التعليمي ليشمل جميع الأقسام والمدارس الإصلاحية.

كما أشار إلى نجاح برامج تعليم الأحداث التي تعاونت الوزارة فيها مع وزارة التربية، والتي حققت نتائج مشرفة من خلال نسب نجاح عالية.