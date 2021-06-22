واشنطن تغلق موقع تلفزيون مملوك لتيار الحكيم

شفق نيوز/ استولت الولايات المتحدة على موقع الكتروني لتلفزيون عراقي مملوك لتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، وبثت عليها رسالة، يوم الثلاثاء، تقول إنها أغلقت بأمر من الحكومة الأمريكية.

وأغلقت الولايات المتحدة موقع "الفرات نيوز"، العائد لتلفزيون الفرات التابع لتيار الحكمة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أغلقت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع إلكترونية تابعة لكتائب حزب الله العراق، وهي وكالة المعلومة، وموقع كتائب حزب الله، وموقع كاف ميديا.

كما منعت الولايات المتحدة الوصول إلى مواقع الكترونية تابعة للعديد من وسائل الاعلام الايرانية.

ونشرت مواقع قناة "العالم" الايرانية الاخبارية الناطقة بالعربية وقناة "برس-تي في" الناطقة بالانجليزية اضافة الى قناة "المسيرة" التابعة للمتمردين الحوثيين في اليمن رسائل مماثلة تشير إلى العقوبات الأميركية، مع ظهور اختام لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة التجارة، وفق فرانس برس.

وندد التلفزيون الرسمي الايراني "ايريب" الذي يرعى بعض هذه القنوات بتعطيل مواقع "وسائل إعلام موالية للمقاومة تكشف جرائم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة".

وذكر التلفزيون الإيراني أن الإجراء الأمريكي شمل ايضا قنوات "الله" و"فلسطين اليوم" و"النبأ" و"الكوثر".

ونددت قناة المسيرة بما اعتبرته "قرصنة أمريكية ومصادرة لحقوق النشر"، وقالت في بيان نشر على موقع "انصار الله" إنها مستمرة في "التصدي للقرصنة الأمريكية والإسرائيلية على أمتنا بكل الوسائل المتاحة".

واعتبرت أن "هذا الحظر الأمريكي لموقع (المسيرة نت) ومواقع صديقة أخرى يكشف مجددا زيف شعارات حرية التعبير وكل العناوين الأخرى التي تروج أميركا لها".

وشمل الحظر ايضا موقع قناة "اللؤلؤة" البحرينية المعارضة، وكتبت القناة على تويتر "الإدارة الأمريكية تستولي بطريقة غير قانونية على موقع قناة (اللؤلؤة) الفضائية وعدد من المواقع الإلكترونية التابعة لاتحاد الإذاعات والتلفزیونات الإسلامیة".