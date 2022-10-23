هيئة التحقيق وجمع الادلة بـ"جرائم داعش" تعلن تسجيل آلاف القضايا بينها القتل والاغتصاب

شفق نيوز/ أعلنت هيئة التحقيق وجمع الادلة والوثائق في دهوك، اليوم الأحد، تسجيل آلاف القضايا ضد تنظيم داعش خلال اجتياحه المناطق العراقية عام 2014.

وقال نيجيرفان سليمان المتحدث باسم هيئة التحقيق وجمع الادلة في دهوك لوكالة شفق نيوز، إن "الجهد المشترك للهيئة والفريق الدولي الخاص بالتحقيق في جرائم داعش (يونيتاد) والحكومة الاتحادية أسهم في تسجيل خمسة آلاف قضية في 90 ألف جريمة ارتكبها تنظيم داعش خلال اجتياحه لمناطق في العراق عام 2014".

وأوضح، أن "هذه الجرائم تمثلت في الاغتصاب والبغاء والاسترقاق والاستعباد والقتل والتعذيب وغيرها من الجرائم".

وأكد سليمان، ان "عمل التحقيق مستمر في جمع الادلة وان الفريق المشترك بحاجة الى وقت اكثر للتحقيق كون جرائم داعش ذات طابع دولي".

وتسبب هجوم "داعش" على المدن العراقية في عام 2014 بقتل الآلاف وتهجير مئات الآلاف من مناطق سكناهم، حيث قتل في قضاء سنجار لوحده 1293 شخصاً واختطف 6417 شخصاً بينهم نساء ورجال من الديانة الإيزيدية، تمكن 3530 منهم من الفرار من قبضة التنظيم على مراحل خلال السنوات بعد عام 2014، وفق قائم مقام قضاء سنجار علي آغا في بيان له مطلع أغسطس/آب الجاري.