سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أنواء كوردستان تتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة في الإقليم

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-23T08:15:50+0000
أنواء كوردستان تتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة في الإقليم

شفق نيوز/ توقعت هيئة الانواء الجوية في إقليم كوردستان، يوم الاحد، انخفاض الحرارة درجة واحدة في محافظات الإقليم خلال الـ48 الساعة المقبلة.

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ48 الساعة القادمة ستكون كالآتي :

اربيل 26

السليمانية 24

دهوك 23

حلبجة 24

سوران

21

كرميان 30

من جهتها أعلنت وزارة النقل الاتحادية الحالة الجوية لليوم الاحد والأيام التي تليه مع تقرير كمية الامطار المتساقطة على البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية مقاسة بوحدات مليمتر والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

related

خطة أممية لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق وكوردستان

Date: 2022-02-02 18:50:07
خطة أممية لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق وكوردستان

راصد جوي: درجات الحرارة ستستمر بالارتفاع لنهاية آب وأيلول سيكون بارداً

Date: 2022-08-04 12:51:57
راصد جوي: درجات الحرارة ستستمر بالارتفاع لنهاية آب وأيلول سيكون بارداً

الدفاع تصدر توضيحا حول عودة اسرى عراقيين من ايران عبر اقليم كوردستان

Date: 2020-02-24 08:55:27
الدفاع تصدر توضيحا حول عودة اسرى عراقيين من ايران عبر اقليم كوردستان

الأمم المتحدة: حصول نحو 29 ألف نازح على مستمسكات ثبوتية في مخيمات كوردستان

Date: 2021-07-12 16:31:15
الأمم المتحدة: حصول نحو 29 ألف نازح على مستمسكات ثبوتية في مخيمات كوردستان

الأنواء تنشر جدولاً بدرجات الحرارة للأيام الخمسة المقبلة

Date: 2021-08-11 08:16:29
الأنواء تنشر جدولاً بدرجات الحرارة للأيام الخمسة المقبلة

تقلبات في درجات الحرارة بالعراق .. وهطول أمطار وثلوج في إقليم كوردستان

Date: 2022-03-19 17:52:49
تقلبات في درجات الحرارة بالعراق .. وهطول أمطار وثلوج في إقليم كوردستان

تظاهرات قرب نقطة تفتيش تمنع عبور "السكراب" صوب اقليم كوردستان

Date: 2022-08-10 11:50:48
تظاهرات قرب نقطة تفتيش تمنع عبور "السكراب" صوب اقليم كوردستان

متنبئ جوي يحذر من فيضانات ورياح "سطحية" تجتاح العراق

Date: 2020-03-16 07:14:45
متنبئ جوي يحذر من فيضانات ورياح "سطحية" تجتاح العراق