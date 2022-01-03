نقرة السلمان.. خفايا أخطر سجون صدام ومنفى الفيليين والبارزانيين

شفق نيوز/ في كتاب "أوراق لم تنشر" كتبت خفايا وخبايا عن أخطر سجون رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، "نقرة السلمان" ذلك السجن "الرهيب" الذي شيد عام ١٩٦٩ بإيعاز من صدام.

يونس عبد العزيز، المهندس الذي حاول إزالة معالم الخوف من السجن الذي شيد في محافظة المثنى، تحدث في كتابه الموسوم "أوراق لم تنشر" عن محطات مميزة من حياته، إلا أن أبرز حدث ذكره كان عن سجن نقرة السلمان (الرهيب) حسب وصفه.

واستند الكاتب، في سرد معلوماته لوكالة شفق نيوز، إلى فترة عمله كمهندس لحفر آبار ارتوازية في مناطق محيطة بالسجن.

وقال "كنا قد طلبنا حفر آبار ارتوازية لمشروعنا في كل عشرة كيلومترات، في حينها أبلغ أحد المهندسين الكورد، أنه يستطيع توفير مياه صالحة للشرب للسجناء في سجن نقرة السلمان، فجرى ذلك".

وأضاف أنهم اقترحوا "ترميم ساحة السجن وتسويتها للحد من الأتربة والغبار وتوفير أماكن للعب في الساحة، حيث شكره المسؤولون أمام السجناء، ليقوم السجناء بالتصفيق بعد ان تخلصوا من معاناة طويلة في السجن".

وختم المهندس يونس عبد العزيز، حكايته مع سجن النقرة، بالقول إن "العمل تواصل لإنهاء تلك المشاريع داخل السجن، إلا أنه ركز على تناقص في أعداد السجناء كل يوم، وبعد انقطاع زيارات أهاليهم تبين أن السجناء يتم تصفيتهم بعد نقلهم إلى خارج السجن، كالبارزانيين والمؤنفلين ما بين عام 1987-1988".

وأطلقت تسمية مدينة السجون على قضاء السلمان عام 1928 عندما قام الانكليز ببناء قلعة السلمان لصد الهجمات التي تقوم بها الحركات الوهابية آنذاك ومقرا لإدارة البادية الجنوبية، وفي عام 1948 تم تحويل القلعة إلى سجن كما تم عام 1981 بناء قلعة اتخذت مقرا لحرس الحدود ثم تحولت لاحقا إلى سجن، وفي زمن الرئيس الراحل احمد حسن البكر تم بناء (120) دارا لإسكان البدو الرحل تحولت في ثمانينيات القرن الماضي الى سجون أيضا.

يقع قضاء السلمان في بادية السماوة وسط وادٍ كبير يبلغ عدد سكان القضاء حسب وزارة التخطيط (9348) ألف نسمة يعيش الغالبية منهم على تربية المواشي والابل والزراعة التي تعتمد بدورها على الآبار الارتوازية.

فيما يقول حبيب مالح رئيس المجلس البلدي في قضاء السلمان "هناك خمسة سجون في القضاء هي سجن السياسيين والقلعة ولية والشيحات وأخيرا ابو الجد، وكان النظام يستخدم تلك السجون من اجل تصفية كل خصومه او كل من يعترض على سياسة حزب البعث لهذا أصبحت المدينة معروفة لدى العراقيين بسجونها وبعدها عن مركز المحافظات".

وطالب بتحويل تلك السجون الى متاحف لتبقى شاهدا على ممارسات النظام السابق بحق الكورد الفيليين والبارزانيين وغيرهم وايضا تتحول ملكية تلك السجون الى وزارة السياحة والاثار من اجل تأهيل البنايات وفتح ابوابها امام المواطنين.