سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أنصار القوى الخاسرة يصعدون مجدداً ويتوجهون صوب الخضراء.. فيديو

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-09T16:59:58+0000
أنصار القوى الخاسرة يصعدون مجدداً ويتوجهون صوب الخضراء.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات اتخذوا اجراءا تصعيديا امام المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

 وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات والمعتصمين قرب وزارة التخطيط امام المنطقة الخضراء وسط بغداد اتخذوا اجراءا تصعيديا بعد تقدمهم تجاه خط الصد الاول".

وأوضح أن هذا الاجراء التصعيدي من قبل المتظاهرين يأتي وسط دعوات للتهدئة وعدم التقدم من قبل منظمي التظاهرة".

وتشهد العاصمة بغداد، منذ إجراء الانتخابات التشريعية العراقية في 10 تشرين الأول 2021، أوضاعاً مضطربة، متمثلة باعتصام أنصار قوى خاسرة في الاقتراع (لها أجنحة عسكرية) منضوية في الحشد الشعبي، قرب المنطقة الخضراء، وما يرافقها من اشتباكات مع قوات الأمن من جهة، وتعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، لمحاولة اغتيال "فاشلة" فجر الأحد 7 تشرين الثاني 2021، عبر استهداف منزله بثلاث طائرات مسيرة "مفخخة" من جهة أخرى، الأمر الذي ينذر بوضع أمني متدن أكثر مما سبق.

 

related

عمليات بغداد تفتح شارعاً رئيساً وتوجه نداء للمتظاهرين

Date: 2019-11-16 07:15:59
عمليات بغداد تفتح شارعاً رئيساً وتوجه نداء للمتظاهرين

حقوق الانسان تكشف مستجدات التظاهرات في بغداد وعدة محافظات

Date: 2019-10-26 13:49:58
حقوق الانسان تكشف مستجدات التظاهرات في بغداد وعدة محافظات

بعد صبا المهداوي.. اختفاء الناشطة ماري محمد ومغردون يتهمون العصائب باختطافها

Date: 2019-11-11 20:33:47
بعد صبا المهداوي.. اختفاء الناشطة ماري محمد ومغردون يتهمون العصائب باختطافها

محتجون يغلقون طريق حقل نفطي جنوبي العراق

Date: 2019-11-16 09:16:57
محتجون يغلقون طريق حقل نفطي جنوبي العراق

بغداد.. انتشار أمني مكثف مع وصول متظاهرين عند ابواب الخضراء

Date: 2021-10-19 09:12:17
بغداد.. انتشار أمني مكثف مع وصول متظاهرين عند ابواب الخضراء

توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين صوب التحرير ومصادمات متقطعة مع مكافحة الشغب

Date: 2019-12-07 09:33:26
توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين صوب التحرير ومصادمات متقطعة مع مكافحة الشغب

حقوق الانسان تؤشر 14 نقطة على تظاهرات بغداد والمحافظات

Date: 2019-11-16 10:18:03
حقوق الانسان تؤشر 14 نقطة على تظاهرات بغداد والمحافظات

كليات ومدارس تنضم للاحتجاجات في بغداد

Date: 2019-10-27 09:54:41
كليات ومدارس تنضم للاحتجاجات في بغداد