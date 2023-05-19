إنشاء سد تخزيني في محافظة عراقية لحصاد السيول الإيرانية

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في ديالى، يوم الجمعة، بقرار إنشاء سد تخزيني لحصاد السيول الإيرانية في أطراف قضاء مندلي شرقي المحافظة.

وقال مسؤول قسم الآليات في الموارد المائية بديالى، خليل إبراهيم، لوكالة شفق نيوز، إن "السد سيحيي 5 قرى زراعية ويؤمن المياه لمشروع ماء مندلي، إلى جانب إرواء البساتين".

وأضاف إبراهيم، أن "إقرار السد تم بتنسيق مع نائب رئيس البرلمان والجهات المعنية لمعالجة مشكلات شح المياه والاستفادة من إيرادات السيول القادمة من الحدود الإيرانية"، مبيناً أن "إقرار السد تم وفق دراسة وإعداد خرائط ميدانية متكاملة للمشروع".

إلى ذلك، أكد الناشط عمر المندلاوي، تقديم خطة متكاملة لانشاء سد تخزيني ثانٍ في وادي ترساق، بأطراف ناحية قزانية لخزن السيول وإنعاش قرى زراعية عدة بين مندلي وقزانية، مشيراً إلى إعداد مقترحات ومشاريع لمعالجة أزمات الجفاف وماء الشرب في مندلي.

وتتعرض المناطق الحدودية بديالى مع إيران وخاصة ناحية قزانية (110 شرق بعقوبة)، وناحية مندلي (90 كم شرق بعقوبة)، سنوياً وخلال موسم الشتاء والربيع إلى موجات سيول قادمة من إيران.

وأقدم الجانب الإيراني الموسم الشتوي الماضي على تغيير مسارات السيول نحو الأراضي الإيرانية ومنع تدفقها للحدود العراقية بسبب أزمة المياه في بعض المناطق الحدودية الإيرانية بحسب مسؤولين من تلك البلاد، إلا أن السيول عادت للتدفق الموسم الشتوي الماضي، في سابقة لم تشهدها مناطق شرقي ديالى منذ 3 مواسم.