نساء عراقيات يلجأن لطرق "ممنوعة ومحرمة" لإنجاب الأطفال

شفق نيوز/ تلجأ بعض الزوجات اللواتي يرغبن بالإنجاب بعد أن لا تنجح علاجات العقم بالأدوية أو باستخدام الطرق الحديثة، إلى السفر خارج العراق لتلقّي بويضة من إحدى المتبرعات، خاصة عندما يكون مخزون البويضات لديهن ضئيلاً أو ذات جودة منخفضة، في حين أن الرحم وباقي أعضاء الإنجاب سليمة، وهي طريقة ممنوعة ومحرمة داخل البلاد.

وتولد الأنثى وفي مبيضيها ملايين البويضات غير الناضجة، وقد يُقلّل مخزون البويضات المنخفض أو الجودة المنخفضة للبويضات من فرص الحمل لدى النساء وقد يؤدي إلى العقم حتّى.

ومن أبرز العوامل المؤثرة على انخفاض مخزون البويضات هو التقدّم في العمر، لذلك فإن فرص حدوث الحمل لدى النساء فوق سن الـ35 تنخفض بشدّة مع التقدم في العمر.

ويعتبر التبرع بالبويضات إحدى طرق المساعدة على الإنجاب والتي قد تكون طريقة العلاج الوحيدة لعلاج العقم عند هذين الزوجين.

ويتمّ في هذه الطريقة تلقّي عدد من البويضات من أنثى متبرعة، بعد إجراء الإختبارات اللازمة، ويتمّ زرع الجنين المكوّن في رحم المرأة المصابة بالعقم، وذلك بعد إكتمال مراحل النمو الأولى في المختبر، وفقاً لمختصين.

لكن تلك الطريقة محرمة في الشريعة الإسلامية وتثير الكثير من المشاكل القانونية للسبب نفسه، وهو اختلاط الأنساب وضياع الأمومة.

وفي هذا السياق، تقول باحثة اجتماعية رفضت الكشف عن اسمها، إن "الزوجة التي تلجأ إلى تلك العمليات تكون في وضع نفسي غير مستقر لعدم قدرتها على إنجاب الأطفال، فتكون محطمة نفسياً ولديها هوس بالأطفال طوال الوقت".

وتضيف لوكالة شفق نيوز، "كما أن بعض الزوجات يشعرن بأن زواجهن في خطر في حال عدم قدرتهن على الإنجاب، فالزوج يبحث عن الأطفال، لذلك قد يلجأ الزوج للزواج من امرأة ثانية في سبيل الحصول على الأطفال".

وتتابع "لذلك قد تضطر بعض النساء للسفر إلى البلدان التي تتوفر فيها تلك العمليات مثل لبنان أو إيران، لكن الحالة النفسية للزوجة لن تنتهي بإنجاب الطفل، فهي سوف تشعر دائماً أن الطفل ليس ابنها وليس من صلب رحمها".

من جهته، يقول المدير التنفيذي للمجمع الأعلى للتصوف في العراق الشيخ مروان العبيدي، إن "التبرع بالبويضات من امرأة إلى أخرى لا يجوز شرعاً، لأنها تعتبر امرأة أجنبية على نطاف الرجل، فهي محرمة لذاتها ولأنها يترتب عليها اختلاط الأنساب وضياع الأمومة".

ويشير العبيدي في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى أن "هناك إجراءات أخرى، منها فكرة علمية على إنشاء أرحام اصطناعية، وفي حال عدم وجود اختلاط انساب - فالبويضة للزوجة الأصلية والنطفة للزوج الأصلي - فهذا يجوز".

وعن قضية اختلاف الأنساب ومسألة إثباتها في المحاكم، يوضح المحامي مثنى حميد حيوي، أنه "في حال طعن الزوج، الأب الحقيقي الذي كان السبب في إخصاب البويضة من امرأة أجنبية ووضعت في رحم زوجته، أن يكون الطفل المولود من هذه البويضة طفلاً لزوجته وأن من امرأة أخرى، فإن القاضي سيفاتح الجهات الطبية ذات الشأن حول إمكانية إثبات الأم الحقيقية".

ويتابع حيوي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "المتعارف عليه في دعاوى نفي النسب، أنه لا يمكن ابتداءً نفي النسب دون إثباته لأم أخرى، لذلك الدعوى هي مركبة (نفي وإثبات النسب)، ولو طلب الأب نفي نسب الطفل عن زوجته، حينها من الواجب الذهاب إلى الأم الحقيقية صاحبة البويضة".

وينوّه، إلى أن "في هذه الحالة تظهر عقبة أخرى، هل أن الطفل تولد نتيجة زنا؟، وفي الزنا يشترط وجود مباشرة جسدية، وفي هذه الحالة لا توجد، لذلك سيكون للقضاء رؤية اجتهادية في ذلك، والتي ربما ينظر إلى أن الأم الحقيقية هي الأم التي حملت الطفل".