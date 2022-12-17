مونديال قطر.. كرواتيا في المركز الثالث على حساب المغرب

شفق نيوز/ أخفق المنتخب المغربي الحصول على المركز الثالث بعد خسارته أمام منتخب كرواتيا بنتيجة 2 - 1 اليوم السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كرواتيا بهدفين لهدف للمنتخب المغربي ، سجل الكروات اولاً في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب جوسكو جفارديول، وفي الدقيقة التاسعة عادل المغاربة النتيجة في الدقيقة التاسعة عبر اللاعب أشرف داري، وفي الدقيقة 42 سجل منتخب كرواتيا الهدف الثاني عبر اللاعب ميسلاف اورسيتش، وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها ليحصل الكروات على المركز الثالث ويكتفي المغرب بالمركز الرابع.

وكانت كرواتيا خسرت أمام الأرجنتين في دور نصف نهائي المونديال بثلاثة أهداف دون رد، والمغرب الذي سقط أمام منتخب فرنسا بهدفين دون رد.