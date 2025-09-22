مناشدة عبر شفق نيوز: حملات اعتقال تطال مربي الأسماك في 3 محافظات

شفق نيوز- البصرة/ ميسان/ الأنبار

وجّه رئيس جمعية منتجي الأسماك العراقية، إياد الطالبي، يوم الاثنين، مناشدة عاجلة إلى الحكومة ووزارة الزراعة لإيقاف الإجراءات الأخيرة التي طالت مربي الأسماك في عدد من المحافظات، محذراً من خسائر فادحة تهدد الثروة السمكية والأمن الغذائي في البلاد.

وقال الطالبي لوكالة شفق نيوز، إن "الكتاب الصادر من وزارة الموارد المائية تضمّن فقرة ثالثة عُممت على كافة السيطرات، قضت بمنع دخول وخروج الأسماك والأعلاف بين المحافظات، وهو أمر لا يخص الوزارة بل وزارة الزراعة".

وأضاف أن "تنفيذ القرار في سيطرة بليبز أدى إلى حجز شاحنات محملة بالأعلاف وتوقيف سائقيها وتحويلهم إلى المحاكم"، مبينا أن "هذا القرار تسبب بقطع أرزاق مئات المشاريع السمكية في الأنبار والبصرة وميسان، حيث ما تزال الشاحنات محتجزة منذ أكثر من خمسة عشر يوماً، والأسماك مهددة بالنفوق لعدم توفر الأعلاف اللازمة".

وأشار الطالبي إلى أن "الجمعية خاطبت وزارة الزراعة التي بدورها أرسلت كتاباً إلى وزارة الموارد المائية، إلا أن الإجراءات ما زالت قائمة ولم تنفذ الحلول"، محذراً من أن "مربي الأسماك في تلك المحافظات يستعدون للخروج بتظاهرات سلمية احتجاجاً على هذه القرارات التي ألحقت بهم خسائر جسيمة".

وتتعرّض كميات كبيرة من الأسماك للنفوق في نهري دجلة والفرات بمناطق مختلفة من البلاد في كل موسم تقريباً، بسبب تفشي بعض الأمراض الخطيرة فضلاً عن مشاكل شح المياه، وهو ما تم تسجيله ايضاً خلال الموسم الحالي.

كما ساعدت الحملة التي تنفذها قيادة عمليات بغداد لردم البحيرات غير المرخّصة والمتجاوزة، في تقليل الإنتاج وشح المعروض في السوق المحلية من الأسماك.