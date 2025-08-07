مفوضية الانتخابات تلغي المصادقة على "تحالف استحقاق ديالى"

شفق نيوز- بغداد

قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، يوم الخميس، إلغاء المصادقة على "تحالف استحقاق ديالى" الذي يتألف من (العصائب صادقون وتيار الحكمة الوطني) وذلك على خلفية انسحاب تيار الحكمة منه.

وجاء في نص قرار مجلس المفوضين رقم 5 للمحضر الاستثنائي 43 الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المجلس ناقش مذكرة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية المعنونة (إلغاء مصادقة). وبعد المداولة بين أعضاء مجلس المفوضين قرر إلغاء المصادقة على التحالف السياسي (تحالف استحقاق ديالى)".

وأشار إلى أن ذلك جاء "عملاً بتعليمات التحالف والاندماج للأحزاب السياسية رقم (4) لسنة 2023 المادة (1/ سابعاً) وذلك لانسحاب الحزب السياسي (تيار الحكمة الوطني) من التحالف المذكور أنفاً، وحسب التفاصيل الواردة في مذكرة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بالعدد (ش. ح/خ/3201) في 3 آب/ أغسطس 2025".