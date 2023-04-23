معركة طاحنة توقع قتيلاً وجرحى في النجف وعدة بناء تنهي حياة عامل ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الاحد، بمقتل وإصابة 4 أشخاص بشجار مسلح وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شجاراً عنيفاً وقع بين طرفين بمنطقة حي الرحمة وسط النجف واستخدمت فيها الاسلحة النارية والسكاكين بسبب خلافات سابقة".

وبين المصدر، ان " الشجار انتهى بمقتل شخص، وإصابة 3 اخرين بجروح خطرة.

وعلى صعيد آخر، وقعت مشاجرة بين شخص وابنه تطورت الى التجاوز اللفظي من قبل الابن، الأمر الذي دفع والده بضربه بواسطة عبوة زجاجية استقرب في رأسه ما أسفر عن اصابته بجروح، ضمن قضاء ابو غريب غربي بغداد.

وفي حادث اخر لقي عامل بناء مصرعه نتيجة ارتطام عدة بناء على رأسه ضمن منطقة حي البساتين في الشعب.