مصرع أربعة أشخاص من أُسرة واحدة بحادث سير مروع بين دهوك ونينوى

شفق نيوز/ أفادت مديرية مرور محافظة دهوك، يوم السبت، بمصرع أربعة أشخاص ينحدرون من أُسرة واحدة بحادث سير مروع وقع على طريق يربط بين دهوك ومحافظة نينوى.

وقال آزاد طه المتحدث باسم المديرية العامة لشرطة مرور دهوك، في بيان إن حادثاً عنيفاً وقع صباح اليوم على طريق باعدري - بدرية، مضيفا أن الضحايا الأربعة هم أفراد من أُسرة واحدة، رجلان وامرأة وطفل.

وأوضح أن الحادث ناجم عن تصادم سيارة خصوصي نوع "كيا ريو"، وشاحنة، مؤكدا أن الحادث لم يقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دهوك.