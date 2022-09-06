مسن عراقي ينجو من "عظمة دجاج" استقرت خلف قلبه 

شفق نيوز/ كاد مسن عراقي أن يفارق الحياة بسبب ابتلاعه عظمة دجاج حادة أحدثت ثقبا في المريء وكادت تنغرس في قلبه، حيث أعلنت دائرة صحة النجف التابعة لوزارة الصحة العراقية، نجاح عملية لاستخراج العظمة التي استقرت خلف قلبه.

وأوضح بيان صادر عن صحة النجف، أن "عملية استخراج عظم دجاج من خلف القلب، لمريض يبلغ من العمر 70 عاما، أجريت في مدينة الصدر الطبية في مدينة النجف".

ونقل بيان دائرة الصحة، عن اختصاصي جراحة القلب، بهاء عبد الرزاق، قوله إن "المريض كان يعاني من صعوبة البلع مع ألم بالصدر وضيق في التنفس، مع ارتفاع درجة الحرارة".

وتابع البيان أنه "بعد إجراء فحص المفراس، تبين وجود جسم غريب ثقب المريء واستقر خلف القلب، وتقرر إجراء عملية فتح صدر طارئة لاستخراج الجسم الغريب، الذي تبين لاحقا أنه عظم دجاج حاد ابتلعه المريض قبل ظهور الأعراض".

وتم استخراج العظمة من المنصف الصدري خلف القلب مباشرة، بالقرب من القصبة الهوائية، بعد أن ثقبت المريء، كما تم "ترقيع المريء وتنظيف المنطقة قرب القلب من التعفن الذي سببه العظم، بعد استقراره في المنطقة لمدة 3 أيام".

وكشف الطبيب العراقي أن "هذه العملية عالية الخطورة، إذ تصل نسبة الوفاة فيها إلى 45 بالمئة"، موضحا أن "بقاء الجسم الغريب لأكثر من يوم بالمنصف الصدري يسبب التهابا بكتيريا بالأنسجة القريبة من القلب، وتسمما بالدم".

وتعليقا على مثل هذه الحالة الخطيرة، قال الخبير الصحي العراقي، زامو بختيار، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" الاماراتي، "غالبا ما يتعرض الأطفال والمسنون لمثل هذه الحوادث الناجمة عن ابتلاع عظام الأسماك أو الدجاج، والتي يمكن أن تتسبب بمشكلات صحية بالغة الخطورة".

ونوه إلى أن الخطورة "قد تصل لحد الاختناق والوفاة، جراء مضاعفات ابتلاع العظام، والتي قد تثقب أعضاء حيوية داخل الجسم".

"التأني في تناول وجبات الطعام ومضغها جيدا ودون تسرع، كفيل بتفادي وقوع مثل هذه الحوادث"، وفق بختيار.

واختتم حديثه قائلا: "علاوة على فوائده الصحية، خاصة لجهة تسهيل عملية الهضم، فإنه يوفر الاستمتاع الأقصى بنكهة الطعام ومذاقه".