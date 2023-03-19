مسرور بارزاني يدعو الشركات الأجنبية إلى القدوم والاستثمار في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ جدد رئيس إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، دعوته إلى الشركات الأجنبية إلى الاستثمار بمختلف المشاريع في الإقليم، متعهدا بتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وقال مسرور بارزاني في كلمة القاها، بمناسبة تدشين فندق "الحياة"، و"كولان مول" في مدينة اربيل: نحن في اقليم كوردستان تعهدنا بدعم القطاع الخاص من اجل ان يتمكن مع القطاع العام من تقديم الخدمات للمواطنين.

وأعرب عن أمله بان تستمر المشاريع الاستثمارية في اقليم كوردستان كافة من دون استثناء، معتبرا ان هذه المشاريع تساعد على استمرار تأهيل الاقتصاد في الإقليم.

ودعا رئيس حكومة الإقليم الشركات الأجنبية إلى المجيء إلى إقليم كوردستان والإستثمار فيها، مؤكدا تقديم التسهيلات اللازمة لهم من قبل حكومة الإقليم.