مستشار حكومي يوضح كيفية تحكم الفائدة الأميركية بحركة الذهب والدولار في العراق

شفق نيوز - بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن أسعار الفائدة الأميركية وقوة الدولار تعدان من أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب عالمياً، مبيناً أن أي تغير في توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ينعكس مباشرة على جاذبية المعدن الأصفر لدى المستثمرين والمتعاملين محلياً.

وقال صالح في حديث لوكالة شفق نيوز، إن رفع أسعار الفائدة الأميركية يدفع المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد مثل السندات والودائع بالدولار، على حساب الذهب الذي لا يحقق عائداً دورياً، الأمر الذي يؤدي غالباً إلى تراجع الطلب عليه وانخفاض أسعاره عالمياً.

وأضاف أن ارتفاع الفائدة يسهم كذلك في دعم قوة الدولار الأميركي، ما يجعل شراء الذهب أكثر كلفة للمستثمرين خارج الولايات المتحدة لكون المعدن النفيس يُسعّر بالعملة الخضراء، مشيراً إلى أن خفض الفائدة يعيد تعزيز الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً ومخزناً للقيمة وأداة للتحوط من التضخم.

وأوضح صالح أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50\% إلى 3.75\%، فيما تترقب الأسواق توجهاته المقبلة بشأن مسار السياسة النقدية، لافتاً إلى أن توقعات خفض الفائدة مستقبلاً قد تدعم أسعار الذهب حتى قبل صدور قرار فعلي بالخفض.

وأشار المستشار الحكومي إلى أن العراق، بوصفه مستورداً صافياً للذهب، يتأثر بشكل مباشر بحركة الأسعار العالمية، مبيناً أن السوق المحلية تتأثر أيضاً بمنافسة الدولار النقدي الذي يمثل مخزن قيمة بديلاً لدى المتعاملين والمواطنين العراقيين خلال فترات تقلب الأسواق.