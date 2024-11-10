محافظة عراقية تستيقظ على مقتل رجل على يد زوجته ضربا بوعاء زجاجي

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الأحد، بمقتل رجل على يد زوجته وسط مدينة النجف مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "امرأة اثناء نوم زوجها في منزلهما الواقع بمنطقة الحولي الجنوبي وسط مدينة النجف اقدمت على قتله بواسطة وعاء زجاجي (دولكة ماء گزاز) من خلال ضربه في منطقة رأسه ورقبته".

وبين المصدر، ان "دوافع الجريمة هي مشاكل عائلية مع الطرفين، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".