محافظة عراقية تحقق اكتفاءً ذاتياً من المحاصيل الزراعية وتصدر إلى بغداد

شفق نيوز / أعلن مدير ناحية الخيرات التابعة لقضاء الكرمة في محافظة الأنبار، عماد الدليمي، يوم الخميس، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة والمحاصيل الزراعية، والبدء بالتصدير إلى العاصمة بغداد.

وذكر الدليمي، لوكالة شفق نيوز، أن "بعد إنشاء سايلو الحنطة بالخيرات، بفكرة من الحكومة المحلية في الأنبار، تم العمل على توسعة مخازن السايلو التابعة لوزارة الزراعة".

وأضاف أن "منذ إنشاء السايلو قبل ثلاث سنوات من الآن، قام بإستلام 18 ألف ونصف طن من محصول الحنطة وذلك خلال العام الأول، وفي العام الثاني استلم 53 ألف طن، وبعد التوسعات التي حصلت في السايلو تمكن خلال العام الثالث من إستلام 53 ألف طن أيضاً"، لافتا إلى أن "الطاقة الإستيعابية أصبحت 132 ألف طن".

ولفت الدليمي، إلى أن "الإكتفاء الذاتي لمحافظة الأنبار من محصول الحنطة تحقق بـ200 ألف طن للعام الواحد، أي أن سايلو الخيرات سيوفر أكثر من نصف إحتياجات المحافظة".

وتابع بالقول "في العام الماضي حققنا الإكتفاء الذاتي من محصول الحنطة بالنسبة لمحافظة الأنبار، وكان هناك 53 ألف طن فائض عن إحتياجات المحافظة، مما دفع الشركة العامة لصناعة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، بتصدير هذه الكميات إلى العاصمة بغداد".

وبين الدليمي، أن "خلال هذا العام تم أيضاً تحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول الحنطة في الأنبار، وفي الأيام القليلة القادمة وبتوجيه من وزارة التجارة، ستتوجه إلينا أكثر من 16 مطحنة من مطاحن العاصمة بغداد لإستلام الحنطة من سايلو الخيرات".

وأشار الدليمي، إلى أن "ناحية الخيرات هي السلة التسويقية للأنبار والسلة الغذائية لبغداد، حيث أن الإكتفاء الذاتي الذي تحقق بالنسبة للمحاصيل الصيفية ساهم بقدوم آلاف الشاحنات من علاوي الشعلة والتاجي وجميلة في بغداد، لإستيراد المحاصيل الغذائية من الناحية".