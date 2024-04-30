مجلس كركوك.. توقف حوارات الكتل السياسية: لا شخصيات محددة لمنصب المحافظ

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس محافظة كركوك حسن مجيد، يوم الثلاثاء، أن الحوارات بين الكتل السياسية بشأن إكمال تشكيل إدارة المحافظة متوقفة، مشيرا إلى عدم وجود شخصيات محددة لنيل منصب المحافظ القادم.

وقال مجيد، وهو عضو عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، لوكالة شفق نيوز، إن "الحوارات بين الكتل السياسية التي فازت في انتخابات مجلس محافظة كركوك متوقفة منذ آخر اجتماع عقد مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ولا يوجد موعد جديد محدد لعقد اجتماع للكتل السياسية".

وأكد مجيد أن "توقف الحوارات بين الكتل أوقف عملية تشكيل ادارة كركوك لغرض تسمية محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة ولا يوجد شخصيات محددة لتسميتهم لمنصب المحافظ".

وتابع أن "الكورد لديهم لجنة تفاوضية في بغداد تعمل مع باقي الكتل من العرب والتركمان لفرض الوصول الى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف لغرض تشكيل ادارة كركوك ومجلسها".

ويذكر أن محافظة كركوك أجرت أول انتخابات محلية في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2023، منذ العام 2005، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعداً واحداً، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.

وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8)، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف منهم على تشكيل الحكومة المحلية.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، رعى اجتماعين للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن "اتفاق مبادئ" للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.