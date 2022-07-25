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"لم يتسلموا رواتبهم منذ أشهر".. الموت يأتي على 3 عمال نظافة في خانقين

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-25T09:15:07+0000
"لم يتسلموا رواتبهم منذ أشهر".. الموت يأتي على 3 عمال نظافة في خانقين

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع في خانقين بديالى، يوم الإثنين، بوفاة 3 عمال نظافة خلال آخر 48 ساعة، في وقت أنقذ فيه أب نجله من محاولة الانتحار في بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أحد عمال التنظيف المنتسبين لبلدية خانقين – اقليم كوردستان توفي اليوم، أثناء العمل دون معرفة الأسباب"، مبينا أن "قضاء خانقين شهد وفاة ثلاثة عمال نظافة خلال آخر 48 ساعة".

وأوضح المصدر، أن العاملين الثلاثة "لم يتسلموا رواتبهم منذ 3 أشهر، كما هو حال كافة العاملين في البلدية".

ويعاني عمال النظافة واغلب موظفي دوائر كوردستان من تأخر وعدم انتظام الرواتب الشهرية لأسباب متعددة.

وفي ديالى أيضا، افاد مصدر امني باحباط محاولة انتحار شاب في مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلا تمكن من منع ابنه من الانتحار شنقا داخل منزله في منطقة "المنجرة" وسط بعقوبة وانقاذه في اللحظات الأخيرة".

وأضاف، ان "الشاب يرقد في مستشفى بعقوبة تحت العناية الطبية"، مشيرا إلى أن "أسباب محاولة الانتحار مشاكل نفسية ومعيشية".

وتعد ديالى في طليعة المحافظات بحوادث الانتحار لأسباب عديدة ابرز الظروف المعيشية والنفسية وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب أسباب نسبية تعود الى تعاطي المخدرات.

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