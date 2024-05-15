قوباد طالباني يوعز بتقديم التسهيلات للمستثمرين وتقليل الروتين بالدوائر الحكومية

شفق نيوز/ أوعز نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم الأربعاء، بتقديم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة للمستثمرين والعمل على تقليل الروتين في الدوائر الحكومية.

وقال طالباني خلال كلمة في اجتماع موسع للوحدات الإدارية والدوائر الخدمية تابعته وكالة شفق نيوز أنه من أجل تفعيل وتقوية القطاع الخاص وجذب المستثمرين للاستثمار في مدينة كويه يجب اجراء متابعة دقيقة للنواقص والمشاكل الرئيسية ومعالجتها لكي يتمكن المستثمرين من تأدية دورهم في اعمار المدينة.

وفي هذا الصدد اوعز قوباد طالباني الى مسؤولي الوحدات الادارية بتقديم جميع التسهيلات والمساعدة اللازمة للمستثمرين، والعمل على تقليل الروتين في الدوائر الحكومية من أجل تسريع إتمام شؤون المستثمرين ورجال الاعمال لاعادة العمل بالمشاريع الخدمية في مدينة كويه.

وأشار نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان الى ان مدينة كويه تتطلب منا المزيد من الخدمات، ومن هذا المنظور سنجري تغييرات في اي منصب او مكان من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

واوعز الى المسؤولين في المدينة، وقال إنه: يجب ان تكونوا في خدمة المواطنين لأن مهامكم هي خدمتهم. في جانب آخر ، تمت مناقشة آليات معالجة مشكلة التجاوزات على الاراضي والاملاك العامة.