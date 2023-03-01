في عيد المعلم العراقي.. السوداني يطلق تعهداً

شفق نيوز/ تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بدعم المعلم، وذلك في تهنئة له بمناسبة "عيد المعلم".

وقال السوداني في تغريدة له على تويتر، "إلى كلّ معلمات العراق ومعلميه، إلى صُنّاع الأجيال، الذين ينحتون الأطفال حرفا حرفا، تهنئة بعيدهم وتلويحة محبة لجهودهم العظيمة، ونعدهم بأنّنا سنمضي معا لصناعة جيل ينهض بهذا البلد، وسنعمل لكلّ ما يخدم المعلّم العراقي ويرفع من مستوى البيئة التعليمية.

من جانبه قال وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، مهنئاً بعيد المعلم، "قطعنا الوعد للنهوض بواقع المعلم العراقي وإحاطته بالرعاية والعناية وسنستمر على العهد".

ويحتفل العراق وبعض البلدان، في الاول من آذار كل عام بـ"عيد المعلم" ويعد يومًا خاصًا لتكريم المعلمين.