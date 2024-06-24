عودة أكثر من 80 أسرة نازحة إلى سنجار "طوعياً" ومنحها قرابة 19 الف دولار (صور)

شفق نيوز/ اعلنت المنظمة الدولية للهجرة مكتب اربيل، يوم الإثنين، عودة 83 أسرة نازحة من مجمع خانكي الى مناطقهم الاصلية في قضاء سنجار، ضمن برنامج العودة الطوعية الذي بدأ في عام 2023.

واكدت ريناز ميرخان مسؤولة في المنظمة لوكالة شفق نيوز ان "عملية العودة اليوم كانت مخصصة للأسر النازحة القاطنة خارج المخيمات حيث تم منح كل أسرة مبلغ 18،800 دولار لتمكينهم من إعادة بناء حياتهم في سنجار".

وأضافت ميرخان ان "منحة اعادة البناء لا تشمل العائدين إلى منازلهم الخاصة خارج المخيمات"، مشيرة الى ان "النازحين لهم الحق في اتخاذ قرار عدم العودة حتى لو كانوا مسجلين كاعضاء في سجل العائدين".

وفي حديث مع العائدين الى سنجار، أعرب بعضهم عن قلقهم من حجم التحديات التي تواجههم، وقال ميرزا علو لوكالة شفق نيوز، إن "المنحة المقدمة لا تكفي لتلبية احتياجاتهم خاصة في ظل تدمير منازلهم بالكامل".

واشار إلى أنه "سيضطر الى نصب خيمة امام منزله المدمر كحل مؤقت".

من جانبه رفض جاسم خلف العودة الى سنجار، مشيرا الى "نقص الخدمات الأساسية في المنطقة وانعدام الامن بالاضافة الى الصراعات الحزبية والسياسية المستمرة".

واكد خلف لوكالة شفق نيوز، ان "الظروف الحالية لا تتيح لهم العودة بامان ولذلك فضلنا البقاء في مكان اقامتنا الحالي حتى تتحسن الاوضاع في سنجار".

يذكر ان برنامج العودة الطوعية بدأ كجزء من جهود اعادة اعمار المناطق المتضررة حيث عادت اكثر من 600 أسرة من مخيمات محافظة دهوك الى سنجار حتى الان. وبالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه العائدين تبقى الجهود مستمرة لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة.

وتعمل منظمة الدولية للهجرة بالتنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية على تذليل العقبات وتوفير المزيد من الموارد لضمان نجاح برنامج العودة الطوعية. وتبقى آمال الأسر النازحة معلقة على تحسن الاوضاع واستمرار الدعم ليتمكنوا من اعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم في سنجار.