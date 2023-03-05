صور .. إعادة فتح طريق حيوي في بغداد مغلق منذ 19 عاماً

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، أن جهدها الهندس قام بفتح أحد الطرق المغلقة منذ العام 2004 بجانب الكرخ من العاصمة العراقية.

وقالت القيادة في بيان اليوم، إنه تم رفع الكتل الكونكريتية وفتح طريق حيوي في منطقة "اليرموك" محلة (614) نزلة مجسر حي العامل باتجاه شارع الربيع (المحاذي لشارع المطار). ومن الجدير بالذكر أن هذا الطريق مغلق منذ العام 2004 لدواعٍ أمنية.

وفي بيان ثان قالت قيادة عمليات بغداد إنها، تسترعي انتباه سائقي عجلات الحمل وبهدف المحافظة على سلامة الطريق، تقرر منع مرور عجلات الحمل زنة (5) طن فما فوق على طريق المرور السريع اليوسفية-ـ الدورة (كرارة) الجديد.