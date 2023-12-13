صندوق الإسكان: تخصيص 750 مليار دينار للإقراض الفردي بقيمة 60 مليونا للواحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يوم الأربعاء، موافقة مجلس امناء صندوق الاسكان، على الخطة الاقراضية للصندوق للعام 2024، المتضمنة تخصيص (750) مليار دينار للإقراض الفردي بواقع (12.500) قرض، وبقيمة (60) مليون دينار للقرض الواحد.

وذكر المركز الاعلامي في الوزارة ، انه تم تخصيص مبلغ (150) مليار دينار للمجمعات السكنية التي تنفذ من قبل وزارة الإعمار للموظفين، كما وافق المجلس على زيادة سقف الإقراض من الصندوق لغرض شراء الوحدات السكنية من المجمعات التي تنفذ من قبل الشركات العامة للموظفين ، بمبلغ (100) مليون دينار وبمدة تسديد تبلغ (20) سنة.

وكانت الحكومة العراقية طرحت قبل نحو عام، مشروع "داري" في محاولة لحل أزمة السكن المتفاقمة، وتقدم عبر المنصة الالكترونية نحو ثلاثة ملايين مواطن للحصول على قطعة أرض ستكون غالبا في أطراف المدن، لإنشاء مدن جديدة ستكون بحاجة إلى بنى تحتية وأسواق أعمال.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

وتقدر وزارة الاعمار والإسكان حاجة العراق الى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد ازمة السكن في البلاد.