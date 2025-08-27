صلاح الدين.. نزاع عشائري ينتهي بمقتل "استاذة جامعية"

شفق نيوز– صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الأربعاء، بمقتل استاذة جامعية على يد ابن عمها بعد نزاع عشائري في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً أقدم، اليوم، على قتل أبنة عمه (الدكتورة ختام أحمد الشمري)، إثر خلاف عائلي مرتبط برفضها الارتباط به".

وأوضح المصدر، أن "الحادث وقع عقب تصاعد الخلافات العائلية بين الطرفين، حيث أقدم الجاني على إطلاق النار على الضحية، ما أدى إلى وفاتها على الفور، قبل أن يلوذ بالفرار".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثة، وشرعت بحملة للبحث عن الجاني تمهيداً لإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى العدالة".