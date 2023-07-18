صلاح الدين تصف الموسم الزراعي الشتوي بـ"الأنجح والارقى"

شفق نيوز/ وصفت محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، الموسم الزراعي الشتوي بأنه كان "الأنجح والارقى" على مر السنوات الماضية، مشيرة الى انتهائه دون تسجيل أي معوقات ومشاكل.

وقال مدير زراعة المحافظة عباس طه السامرائي لوكالة شفق نيوز، إن المعالجات والخطط الفاعلة للحكومة والوزارات المعنية بحملات الحصاد والتسويق أسهمت بنجاح سياق الخطة الشتوية بجميع مضامينها دون تسجيل اي معوقات او مشاكل تذكر، مؤكدا عدم تلقي اي شكاوى من المزارعين حيال الحصاد والتسويق وهي سابقة فريدة على مر السنوات الماضية.

وبين السامرائي، ان معدل انتاج القمح للموسم الشتوي بلغ 932 ألف طن تم تسويقه الى مخازن وزارة التجارة وشركات البذور الحكومية العامة، مشيدا بالخطط الامنية واللوجستية خلال حملات الحصاد والتسويق ومنع اي حوادث حرق وتخريب تستهدف قوات المزارعين موردهم المعيشي.

وخصصت صلاح الدين، أكثر من مليون دونم للخطة الشتوية للموسم الحالي، ما جعلها ضمن حصة الأسد في انتاج الحنطة الى جانب نينوى وواسط وكركوك بحسب وزارة الزراعة.