إصابات كورونا العالمية تتجاوز 481.49 مليون والوفيات 6 ملايين و502665

شفق نيوز / أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 481.49 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و502665.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 981093 80050348

الهند 521070 43021982

البرازيل 658956 29852341

فرنسا 141821 24698637

المملكة المتحدة 164671 20905515

ألمانيا 128557 20409925

روسيا 751552 17783843

تركيا 97673 14772743

إيطاليا 158877 14396283

كوريا الجنوبية 15424 12350428

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

40 - العراق 25160 2318865

45 ‬‬‬‬- الأردن 13959 1680179