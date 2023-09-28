شرطة كركوك: تسمم 262 مواطناً في الحويجة توقيف 3 أشخاص لصلتهم بالحادثة

شفق نيوز/ افادت قيادة شرطة محافظة كركوك، يوم الخميس، باتخاذ الإجراءات القانونية في حادث تسمم غذائي لـ 262 مواطنا بعد مأدبة عشاء خلال حفل زفاف في قضاء الحويجة جنوب غرب المحافظة.

ووفقا لبيان صادر عن الشرطة اليوم، فإنه بعد الإخبار عن وجود حالات تسمم بين عدد من المواطنين في قضاء الحويجة، تم تشكيل فريق عمل برئاسة نائب قائد الشرطة ومعاونه لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، وتحديد المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وعلى الفور تم إرسال الفوج التكتيكي، واستنفار القوة في قضاء الحويجة.

وقالت الشرطة ايضا إنه، وبجهود الملاكات الصحية، والقوات الأمنية غادر جميع المصابين المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، حيث بلغ عددهم (262)، مشيرة إلى أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص بعد استحصال موافقة قاضي التحقيق لصلتهم بحادث التسمم.

وكان مصدر أمني قد أفاد، أمس الأربعاء، بتسمم نحو 50 شخصاً في الحويجة بكركوك جراء تناول طعام "فاسد".