شباب العراق يلاقي نظيره البحريني "وديا" في تايلند يوم غد

شفق نيوز/ يواجه منتخب شباب العراق نظيره البحرينيّ تجريبياً في آخر مباراة ودية يوم غد الثلاثاء عند الساعة الثالثة والنصف عصراً.

وبدأ منتخب الشباب العراقي تدريباته في العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم الاثنين، تأهباً لمواجهةِ البحرين في "بروفة" أخيرة.

وقال مدير الفريق نديم كريم لوكالة شفق نيوز؛ ان الفريق عاد تحت قيادة المدرب عماد محمد الذي انتهت فترة ايقافه الآسيوي وقد قاد الفريق مع جهازه الفني المساعد وحضور كامل اللاعبين الذين يتمتعون بصحة جيدة ولا إصابات بالفريق".

وبين ان "الفريق رفع من وتيرة تدريباته مع اقتراب مشاركته في نهائياتِ كأس آسيا دون 20 عاماً التي تنطلق في 25 من الشهر الحالي".

واشار الى ان "المنتخب غادر الصين أمس بعد معسكر تدريبي قصير وخوض مباراتين تجريبيتين وضم وفدٍ شباب العراق (26) لاعباً، وذلك للدخول في منافسات تصفيات كأس آسيا للشباب المؤهلة إلى النهائيات القارية".

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره بروناي يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر أيلول الحالي، والفلبين يوم الجمعة 27 من نفس الشهر، ويختتم مبارياته بمواجهة البلد المضيف تايلاند يوم 29.