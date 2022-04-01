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سجلت أعلى إيرادات مالية منذ عام 1972.. النفط تعلن الايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-01T17:26:05+0000
سجلت أعلى إيرادات مالية منذ عام 1972.. النفط تعلن الايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط يوم الجمعة، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آذار  الماضي، حسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وبلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (100) مليونا (563) الفا و(999) برميلاً، بايرادات بلغت (11,07) مليار دولار ويعد اعلى ايراد مالي تحقق منذ عام 1972.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (99) مليونا و(115) الفا و(64) برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (1) مليون و( 448) ألفا و( 935 ) برميلا.

ولفتت الإحصائية إلى أن معدل الكميات اليومية بلغت (3) مليون و(244) ألف برميل في اليوم.

وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (110,090) دولار.

يذكر ان وزارة النفط انتهجت مبدأ اطلاع العراقيين على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه، وبشكل شهري.

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