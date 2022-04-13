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أزمة وقود تضرب العراق.. محطات أهلية تغلق ابوابها واجتماع برلماني حكومي عاجل (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-13T15:39:49+0000
أزمة وقود تضرب العراق.. محطات أهلية تغلق ابوابها واجتماع برلماني حكومي عاجل (صور)

شفق نيوز/ استفاقت المحافظات العراقية، اليوم الاربعاء، على أزمة وقود كبيرة نتيجة إضراب المحطات الأهلية عن العمل اثر قرار لوزارة النفط الاتحادية، في وقت يستعد البرلمان غدا الخميس لعقد اجتماع مشترك مع الحكومة بشأن الأزمة.

وفي السياق أبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، أن "بعض محطات الوقود الأهلية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات شهدت إغلاقاً تاماً والبعض آخر يشهد زخماً كبيراً"، مشيراً إلى أن "هناك طوابير طويلة امام محطات الوقود الحكومية نتيجة اضراب المحطات الاهلية عن العمل".

وعزا المصدر سبب الاضراب إلى أن "وزارة النفط رفعت اسعارها على المحطات الاهلية وفرضت شروطاً جديدة"، مشيراً إلى أن "أصحاب المحطات الاهلية امتنعوا عن العمل بالشروط الجديدة وعمدوا إلى الإضراب والضغط الان يحصل على المحطات الحكومية".

ومن المقرر أن يُعقد غدا الخميس اجتماعاً برلمانيا – حكوميا في مبنى مجلس النواب العراقي يجمع النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي ووزير النفط والكادر المتقدم للوزارة لمناقشة ازمة الوقود، بحسب ما ابلغ به مصدر نيابي وكالة شفق نيوز.

من جانبها قالت رابطة محطات الوقود الأهلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحطات الاهلية تمثل ٧٠٪ من محطات التعبئة في عموم البلاد وساهمت في توفير الوقود للمواطنين طيلة السنوات الماضية بانسيابية كبيرة على الرغم من قلة دعم وزارة النفط مقارنة بحجم تكلفة المشروع".

ولفتت الرابطة إلى أن "المحطات صنعت فارقا كبيرا بين سعر المنتج (المشتقات النفطية) في الوسط والجنوب وسعره في اقليم كوردستان، الا اننا صدمنا بقرار وزارة النفط الجائر بإلغاء الدعم في كميات المشتقات النفطية المجهزة الينا وهذا يؤثر على ارزاقنا وارزاق اصحاب العوائل التي تعمل في محطاتنا".

وفي وقت سابق اليوم الاربعاء، حذرت شركة توزيع المنتجات النفطية، أصحاب المحطات الأهلية المشيدة المخالفة لتعليماتها، من اللجوء الى افتعال الازمات وارباك عملية تجهيز المواطنين بوقود البنزين.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان هذه الأساليب والممارسات تعد مخالفة صريحة للتعليمات، واضراراً بالصالح العام و استهدافا للاقتصاد الوطني.

وشددت ان "اللجان التفتيشية ستقوم برصد جميع المحطات المخالفة للتعليمات في بغداد والمحافظات واتخاذ الاجراءات القانونية، بحق اصحاب المحطات المخالفة، فضلاً عن الغاء الوكالة وايقاف التجهيز، وتحميلهم جميع الاضرار المترتبة على هذه المخالفات".

واكدت الشركة ان "المحطات الحكومية تعمل على مدار اليوم (24) ساعة لتجهيز المواطنين بالوقود" .

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