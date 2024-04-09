رغد صدام حسين: لن أتخلى عن مهمتي في العراق

شفق نيوز/ وجهت رغد صدام حسين، ابنة رئيس النظام العراقي السابق، يوم الثلاثاء، رسالة إلى العراقيين، تحدثت فيها عن ما وصفتها "محاولات لإسكات صوتها".

ونشرت رغد عبر حسابيها على منصتي "يوتيوب" و"إكس" مقطع فيديو بعنوان "الذكرى الـ21 لجريمة الاحتلال الأمريكي-البريطاني للعراق"، الثلاثاء، الموافق 9 أبريل/نيسان، وهو اليوم الذي دخلت فيه قوات التحالف للعاصمة العراقية عام 2003 بعد أيام من بدء الحرب.

وقالت رغد: "تمر علينا اليوم الذكرى الواحدة والعشرين للغزو الأمريكي-البريطاني على العراق، الذي رافقه زرع الفتنة الكبرى بين أبناء شعبنا الصابرين وخططهم لتقسيم العراق والمنطقة العربية وكل الخراب الذي أحضرته غربانهم معهم باسم ديمقراطيتهم الهزيلة".

وأضافت، أن "شرارة مقاومة العدو المحتل انطلقت منذ اللحظة الأولى للاحتلال وقدم العراق الكثير من أبطاله شهداء، ولقن العدو أقسى الدروس في الشجاعة والثبات والعزيمة. كل محاولاتهم التي استمرت لأكثر من 20 سنة لطمس الحقائق وتجميلهم للواقع المر الذي يعيشه العراقيون منذ قدومهم الأغبر".

وتابعت قائلة إن ذلك سمح "لكل الطامعين واولهم طهران" بالتدخل في شؤون العراق، بل وتحديد مصيره ورسم تاريخ المنطقة العربية وفق أهوائهم، إلا أن صوت الحق ظل يرعبهم".

ووجهت رغد، المقيمة في الأردن، حديثها للعراقيين قائلة: "تذكروا أن أختكم ستظل دوما على العهد، رغم كل محاولاتهم لإسكات هذا الصوت فإنني لن أتخلى عن مهمتي في بلدي ما حييت، سنعمل معا لإنقاذ العراق بلدنا وإعادته إلى الصفوف التي تليق به، لننتقل جميعا إلى مرحلة تليق بتاريخ العراق".