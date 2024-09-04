أربيل تمنح إجازات بناء لقرابة 3 آلاف دار سكنية بدون أوليات

شفق نيوز/ أعلنت محافظة أربيل، يوم الأربعاء، منح إجازة بناء دور سكنية لقرابة 3 آلاف دار سكنية بدون أوليات وسندات.

وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "منحنا إجازة بناء لأكثر من 2900 دار سكنية"، مبيناً أن "هذه الدور بدون أوليات ولا طابو".

وأشار الى أن "منح الإجازات جاء بعد مناقشات مع وزارات الصناعة والزراعة وغيرها من الوزارات والمؤسسات".

ولفت محافظ أربيل الى "توسيع حدود القرى في إقليم كوردستان بشكل عام وأربيل بشكل خاص لحل الازمة السكنية".