دفن 20 جثة من قادة وعناصر داعش في كركوك

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي في دائرة الطب العدلي في كركوك، يوم السبت، أن لجنة حكومية قامت بدفن 20 جثة تعود لعناصر تنظيم داعش، بينهم قادة قضوا بضربات جوية لسلاح الجو العراقي في أطراف المحافظة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة الطب العدلي كانت قد تلقت خلال الفترة السابقة من العام الحالي نحو 20 جثة تعود لقتلى ينتمون لداعش، وهم قادة وعناصر مسلحة في التنظيم الارهابي"، مبينا أن "هذه الجثث وصلت إلى دائرة الطب العدلي من قبل الأجهزة الأمنية التي تنفذ عمليات ضد هذه العناصر".

ولفت، إلى أن "الجثث تسلمها الطب العدلي وأجرى عليها المطابقات الخاصة من خلال إجراء البصمة الوراثية للجثث العشرين التي وصلت، وتمت مطابقة فحص DNA للجثث، وأخذ معلومات كاملة عنها".

وتابع المصدر أن "لجنة من دائرة بلدية كركوك، و دائرة صحة كركوك ولجنة الشؤون الدينية في مجلس محافظة كركوك والأوقاف الدينية قامت بإجراءات الدفن في مقبرة بنجا علي (20 كم جنوب شرقي كركوك)، حيث تم تحضير 20 قبرا للجثث التي تمت تصفيتها من قبل القوات الامنية العراقية".