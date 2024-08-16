إخلاء "مجمع الإطارات" وسط كركوك واعتقال احد مستثمري نادي الثورة الرياضي

شفق نيوز/ افاد مصدر في محافظة كركوك، يوم الجمعة، ان قرارا من وزارة الشباب والرياضة صدر حول إخلال مجمع الإطارات الواقع خلف نادي الثورة الرياضي، فيما أكد أن أحد مستثمري مجمع نادي الثورة الرياضي تم اعتقاله وتوقيفه على خلفية مشاكل في المشروع.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قراراً صدر من وزارة الشباب والرياضة ووصل الى مديرية شباب ورياضة كركوك يقضي بإخلاء المحال التجارية الواقعة خلف مشروع نادي ومجمع نادي الثورة الرياضي في طريق بغداد وسط المحافظة"، مبيناً أن "القرار جاء بعد قيام المستثمر ببناء هذه المحال على أرض تعود ملكيتها لوزارة الشباب والرياضة، وقيامه باستلام الأموال التي يجب أن تكون للوزارة".

وتابع المصدر أن "المستثمر الأول الذي كان المشروع استلمه قد باعه الى مستثمر ثان حيث قام الثاني بجمع الأموال والايجارات من بناء محال تجارية بناها على ارض تابعة للشباب والرياضة بالاضافة الى مخالفات مالية وإدارية وتم اعتقال المقاول الثاني وهو الآن رهن الاعتقال والتحقيق".

وكان نادي الثورة الرياضي، قبل تحويله إلى أرض مستوية للشروع بالمشروع، يحوي بحدود 40 محلاً تجارياً مخصصة لبيع الاطارات ومستلزمات السيارات.

ويقع ملعب نادي الثورة الرياضي وسط كركوك، ويعود تأسيسه إلى عام 1955، ويعد واحداً من أقدم الملاعب في المحافظة والعراق ،كان الملعب يعد المعقل الرئيس لأبطال العراق والعرب وآسيا والعالم في بطولات المصارعة والملاكمة وألعاب القوى.

أسس النادي وملعبه الرياضي كمال عبد القادر، وكان يسمى النادي الفيصلي، وقد صممته شركة محلية قبل عام 1954.

بعد تغيير نظام الحكم من الملكي إلى الجمهوري بقيادة عبد الكريم قاسم في 14 تموز 1958، أطلق على النادي اسم نادي الثورة الكركوكلي

أحالت وزارة الشباب والرياضة، في نيسان 2016، الملعب إلى الاستثمار، فحصلت شركة تدعى "نسيم وكان" على عقد الاستثمار بقيمة 7 مليارات و789 مليون دينار.

والمشروع عبارة عن مول تجاري وخططت الشركة لتحويل واحد من أقدم الملاعب في كركوك والعراق إلى مركز تسوق "مول"، وبعد توقيعها العقد مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الاستثمار الوطنية، أرسلت جرافاتها في نيسان 2017 لهدم مدرجات المشجعين.