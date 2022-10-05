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خرج محامي الدفاع باكيا .. تفاصيل النطق بالحكم بحق قاتل فاروق وابنته

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-05T12:40:00+0000
خرج محامي الدفاع باكيا .. تفاصيل النطق بالحكم بحق قاتل فاروق وابنته

شفق نيوز / رحب ذوو الضحيتين الإيزيديين فاروق ميرزا وأبنته اخنيك، اليوم الأربعاء، بقرار محكمة دهوك بإعدام قاتلهما، فيما كشفوا عن تعاطف محامي المتهم وخروجه من المحكمة "باكيا" بعد سماعه اعترافات موكله.

وروى شقيق الضحية الايزيدي فاروق ميرزا وعم ابنته اخنيك لوكالة شفق نيوز تفاصيل جلسة النطق على القاتل بالقول إنه "وعقب اصدار الحكم بحق المتهم بالاعدام خرج محامي الدفاع عن المتهم من قاعة المحكمة باكيا بعد سماعه اعترافات موكله أثناء الجلسة وتدبيره للطريقة التي قام فيها بقتل شقيقي فاروق وابنته".

ورحب شقيق فاروق وأهل الضحيتين بـ"قرار الإعدام الصدار من محكمة دهوك بحق الضحيتين"، مشيدين بـ"عدالة المحاكم في اقليم كوردستان".

وكشف عم اخنيك أن "المتهم اعترف باستدراجه شقيقه فاروق وابنته أخنيك ذات السنوات الست الى مزرعة قريبة من زاخو في شهر أيلول المنصرم حيث قام بقتل فاروق وابنته بعد الاعتداء عليها جنسياً حسب اعترافاته أثناء جلسة المحكمة".

وكانت محكمة جنايات محافظة دهوك في إقليم كوردستان العراق أصدرت، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان بقتل رجل من الطائفة الإيزيدية وأبنته. .

وكانت محكمة الجنايات في دهوك قد عقدت قبل ظهر اليوم أولى جلساتها للنظر في قضية مقتل النازح الإيزيدي فاروق ميرزا قاسم وابنته.

وقد صدر حكم المحكمة بالإجماع بعقوبة الإعدام شنقا حتى الموت غير قابل للنقض والتمييز.

وسبق أن افاد مشير محمد قائمقام زاخو لوكالة شفق نيوز، بالعثور على جثة نازح في الثانية والأربعين من العمر، عندما خرج صاحبا ابنته معه من مخيم جم مشكو في زاخو.

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