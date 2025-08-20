"خبز مسرطن" في أكياس نايلون.. مبادرات شبابية للحد من البلاستيك بالعراق (صور)

شفق نيوز- بغداد

تعد أكياس النايلون البلاستيكية هي السائدة في المجتمع حالياً رغم مخاطرها البيئية، ومن النادر أن يستخدم أصحاب الأفران والمخابز أكياساً ورقية، وهي أقل خطورة من أكياس البلاستيك التي تحتوي على تفاعلات كيميائية تسبب الضرر على الصحة.

وأزاء صمت الجهات الحكومية المعنية عن هذه الظاهرة، يبادر بعض الأشخاص أو المنظمات بحملات تطوعية لتحفيز أصحاب المحال على استخدام الأكياس الورقية وتنبيههم إلى خطورة أكياس النايلون.

وضمن هذا السياق، ثمة تجربة لافتة قامت بها فتاة تبنت فكرة الترويج لاستخدام الأكياس الورقية.

وتحدثت الشابة ندى عبد الصمد وهي صاحبة الفكرة لوكالة شفق نيوز عن حملتها، قائلة: "ذهبت ذات يوم إلى رواندا وتم منعي من الدخول ما لم أقم بإفراغ الأكياس البلاستيكية الموجودة في حقائبي، لأن الحكومة كانت تحظر دخول هذه الأكياس إلى البلاد، وهذه الفكرة رسخت بذهنها ورغبت بنقل هذه التجربة إلى العراق، وبحثت عن جهات لدعمها ومساعدتها للقيام بمبادرة توعوية، كونها لا تستطيع القيام بذلك بمفردها".

تشير ندى إلى أنها "لجأت إلى إحدى المؤسسات التي كانت قد تسلمت منحة مالية من مجلس الشباب، وطرحت على تلك المؤسسة فكرة القيام بحملة واسعة من اجل استبدال الأكياس البلاستيكية بأكياس ورقية، وأن فكرتها لقيت استحسان المعنيين بتلك المؤسسة، وتم بالفعل القيام بنشر بوسترات وجلب أكياس ورقية وتسليمها لأصحاب الأفران والمخابز والمطاعم".

وتلفت إلى أنه "على الرغم من أهمية الحملة التي قامت بها مع مجموعة من الشباب، إلا أن نجاح الحملة كان وقتياً، لأن مثل هذا التوجه يحتاج إلى جهد الدولة وإلى قوانين ملزمة تتحدد بموجبها عقوبات ضد المخالفين"، مبينة أن "الحملة نجحت باستقطاب كثيرين في التعاون والاستجابة، لكن هذا النجاح غير كافٍ، لأن أصحاب الأفران يشكون من ارتفاع أسعار الأكياس الورقية مقارنة بأكياس النايلون".

وتطالب ندى الحكومة والقطاع الخاص بإنشاء معامل للأكياس الورقية لتزويد أصحاب المحال بها بأسعار مدعومة.

وتضمنت الحملة، وفق ندى، "توزيع بوسترات ومنشورات توضح تفاعل النايلون مع الحرارة وإفراز مواد مسرطنة مثل الديوكسين، إضافة إلى توضيح الفرق بين استخدام الأكياس البلاستيكية والأكياس الورقية من ناحية التأثير على الصحة".

وثمة تجربة مماثلة قام بها الناشط في إحدى المنظمات المعنية بالبيئة عبد الله العبيدي، قائلاً إنه "شكل مع بعض أعضاء منظمته فريقاً يُعنى بالسلوكيات الصديقة للبيئة بمختلف الأنشطة المجتمعية، بهدف تقليل النفايات والملوثات".

ويضيف في حديثه للوكالة: "انطلقنا بحملة تضمنت إشراك بعض المسؤولين في محافظات كركوك وصلاح الدين والموصل، واشتملت هذه الحملة على أنشطة بيئية عديدة"، موضحاً أنه "تم خلال الحملة توزيع عدد من الأكياس الورقية لاستخدامها بدلاً من أكياس النايلون من قبل أصحاب المخابز والأفران، لأن المخبوزات والأطعمة الحارة التي تغلف بأوراق البلاستيك تؤدي إلى أضرار جسيمة، لأن مادة النايلون تحمل مواد مسرطنة".

ووفق خبراء، يعاني العراق من مستويات عالية في التلوث البيئي، ما يضعه بمراتب متقدمة عالمياً في مجال التلوث، فيما يشكل استخدام النايلون لحفظ الخبز والأطعمة أحد أبرز المخاطر التي تتسبب بأمراض سرطانية جراء تسرب مواد كيميائية من تلك الأكياس إلى الطعام.

وإزاء هذا الخطر الصحي والبيئي، ليس هناك سوى مبادرات محدودة من قبل الجهات المعنية، لا توازي خطر استخدام الأكياس البلاستيكية.

ويؤكد مدير قسم التوعية في وزارة البيئة صلاح الزيدي لوكالة شفق نيوز، أن "الوزارة أجرت حملة عامة امتدت من 2019 إلى عام 2022 بدعم من منظمة اليونسيف لمعالجة التلوث وخاصة في مجال استخدام النايلون".

ويضيف أن "تلك الحملة شملت جميع المحافظات العراقية، إلا أن التفاعل والالتزام مع تلك المبادرة كان محدوداً للغاية من قبل أصحاب المطاعم والأفران"، مبيناً أن "الحكومة المحلية في محافظة نينوى كانت الوحيدة التي استجابت لهذه المبادرة الصحية من خلال فرضها على أصحاب الأفران والمخابز بيع الخبز بأكياس ورقية".

ووفق معنيين، فإن "استخدام النايلون له أضرار بيئية، ويؤثر على العديد من الأحياء، إذ يتعرض أكثر من 700 نوع من الحيوانات البرية والبحرية لأضرار جسيمة بسبب أكياس النايلون".

ويشير رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، إلى أن "الأكياس البلاستيكية الشفافة تؤدي إلى موت السلاحف البحرية التي تظن أنها قناديل بحرية فتأكلها، وهو ما يؤدي إلى نفوقها، كما تؤثر على الشعاب المرجانية بسبب حجب الضوء عنها، فضلاً عن تسببها بنفوق أعداد من الثدييات والحيوانات البرية مثل الجمال والأبقار".

ويوضح الغراوي في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "استخدام أكياس النايلون بتغليف الخبز والأطعمة الحارة يؤدي إلى تسرب المواد الضارة إلى الخبز بسبب تفاعل الأكياس مع الحرارة".