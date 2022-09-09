خان المدلل.. انتيكات وتحف في قلب بغداد (صور)

شفق نيوز/ هنا في قلب العاصمة بغداد، يتوسط سوق مختص ببيع المقتنيات والتحف القديمة والتراثية والنادرة، يدعى "خان المدلل" الواقع في ساحة الميدان.

وتتميز دكاكين ومحال خان المدلل الصغيرة، باحتوائها على أنتيكات عدة، حيث يقصدها مقتنو هذه السلع وهواة جمع الطوابع وغيرها.

وكالة شفق نيوز، تجولت في هذا السوق، الذي يعد أحد أقدم خانات بغداد، ويبلغ عمره 112 عاماً، وهو شاهد على العديد من الأحداث في العراق.

ووثقت عدسة الوكالة، مشاهد خان المدلل التي يرتادها جمع من المواطنين غالباً في كل يوم جمعة.

وخان المدلل، في الأساس فندق غنت على مسرحه "الهلال" الراحلة أم كلثوم، عندما زارت بغداد عام 1932، كما غنى فيه كبار الفنانين العراقيين والعرب، وما زال يحتفظ بنسخ لصور من تلك الحفلات.