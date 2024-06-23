جولة الحسم اليوم في أمم أوروبا.. ألمانيا تواجه سويسرا وإسكتلندا تلاقي المجر

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الأحد، الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بمواجهتين لحساب المجموعة الأولى بالنسخة المقامة حاليًا في ألمانيا.

ويلتقي منتخب ألمانيا منافسه سويسرا في الجولة الأخيرة كما يلعب إسكتلندا ضد منافسه المجر.

وأدناه مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة بتوقيت بغداد:

ألمانيا – سويسرا – 10:00 مساءً – bein sports max1

إسكتلندا – المجر – 10:00 مساءً – bein sports max2