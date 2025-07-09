"جمرة القيظ تقترب".. العراقيون على موعد مع أشد أيام الصيف حرارة

شفق نيوز- بغداد

أعلن المنبئ الجوي صادق عطية، يوم الأربعاء، أن أشد أيام الصيف حرارة باتت على الأبواب اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، لتصل إلى 50 درجة مئوية في وسط وجنوب العراق.

وقال عطية في منشور على حسابه في "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز "مع نهاية فترات الاعتدال النسبي التي رافقت الأيام الماضية واعتباراً من بداية الأسبوع المقبل، تدخل البلاد مرحلة جديدة من فصل الصيف".

وأضاف "سيكون هناك تصاعد واضح في درجات الحرارة خاصة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل درجات حرارة خمسينية في عدد من مدن جنوب البلاد اعتباراً من يوم السبت 12 تموز/ يوليو الجاري، بينما تكون دون الخمسين بقليل في باقي المدن".

وتابع "هذا التصعيد الحراري يمثل بداية الدخول في ما يُعرف محلياً (جمرة القيظ)، التي تعتبر من أشد فترات الصيف حرارة في العراق والجزيرة العربية، وتبدأ عادة منتصف تموز/ يوليو وتمتد حتى منتصف آب/ أغسطس، وتُعد ذروة نشاط المنخفض الحراري السطحي الذي يسيطر على المنطقة، فيدفع بالهواء الحار والجاف من الجنوب الشرقي نحو العراق مع تواجد مرتفع جوي بالطبقات العليا".

وأوضح عطية طبيعة ما سيجري خلال فترة "جمرة القيظ"، بأن أشعة الشمس تكون شبه عمودية على المنطقة، مما يزيد من الإشعاع الشمسي الوارد.

وأشار إلى أن مدن الجنوب والوسط ستسجل درجات حرارة قياسية تتجاوز 50 درجة مئوية أحياناً، وتقلبات في سرعة واتجاه الرياح وارتفاع نسب الرطوبة جنوباً.

وأوصى عطية بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة (من الساعة 11 صباحاً وحتى 4 عصراً)، والإكثار من شرب الماء وتخفيف الأنشطة الخارجية.

وختم بالقول "الصيف الحقيقي يبدأ الآن.. فاستعدوا لجمرة القيظ".