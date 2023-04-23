جمانة كريم: "غيد" أثرت بي وعوضتني مما حُرمت منه

شفق نيوز/ تنافس الفنانة العراقية جمانة كريم في مسلسل "غيد" بماراثون الدراما الرمضانية برفقة عدد كبير من النجوم؛ على رأسهم علاء الابراهيمي، وسام ضياء، هاشم صالح.

ويشارك أيضا في بطولة "غيد" كل من آشتي حديد وفكرت سالم وشاهندة وبهاء خيون وهند طالب وأحمد المطيري وسناء سليم وأحمد حمود ومازن محمد مصطفى ونور حميد وعلي عباس، والعمل من تأليف وإخراج علي فاضل.

وتدور أحداث المسلسل حول المواقف الإنسانية والقضايا التي يتعرض إليها الشخص في الحياة اليومية، وتترك أثراً كبيراً في حياته وتحمل العديد من التحدي والإثارة والتي تعمل على جذب المشاهد الى متابعتها.

جمانة كريم في حوار خاص مع وكالة شفق نيوز، تحدثت عن العوامل التي جذبتها في مسلسل "غيد" ومدى تأثرها بها قائلة: إن "المسلسل ركّز على العائلة العراقية بشكل أساسي، لذلك أثرت بي (غيد) حتى أصبحت جزءاً مني، فهي الطبيب النفسي لجمانة، وعوضتني الكثير مما حرمت منه، وهي كل امرأة عراقية موجودة اليوم".

نجاح 10/10

وتؤكد جمانة، أن "المسلسل نجح بنسبة 10/10، فقد كان عملاً متكاملاً من حيث قوة الفكرة والإخراج والتمثيل".

وعن تحضيراتها المستقبلية، كشفت جمانة أن "هناك أكثر من عرض، وأنها تستعد لكتابة عمل لنفسها، فضلاً عن أدوار في انتظار إنجاز أوراقها"، وبينما أشارت إلى تفضيل التمثيل على تقديم البرامج، أكدت أنها تفكر لعمل برنامج مهم في المستقبل.

من جهته كشف السيناريست العراقي، حسن حسني عن إعجابه حول الدراما الرمضانية في العراق لعام 2023 ، مؤكداً أن مسلسل "غيد" أعاد للدراما رونقها.

وقال الكاتب حسن حسني في صفحته الرسمية: "غيد" أعاد للدراما رونقها، وقدَّم شكره لكل من ساهم في المنجز.

وبيَّن حسني، "الذي أثار اهتمام المتابع كشف قدرات العنصر النسوي وإمكانيّاته، وهي بشارة خير كرافد للدراما كنّا بأمس الحاجة إليه".

وتابع حسني، أنّ "الإضاءة الساطعة على طاقات شبابية أظهرت امكاناتها وقدراتها"، لافتاً إلى "سعادة لا توصف لمثل هذه الأعمال التي تسابقت لإظهار الدراما بمظهر يضاهي الأعمال العربية".

وختم حسن حسني حديثه بشكره الكاتب والمخرج علي فاضل قائلاً: "سعيد بمنجزك الفني الأنيق نحو دراما أفضل"، مشيراً إلى أن "الدراما العراقية بخير".

ونجح المسلسل في تحقيق إنطلاقة قوية في الدراما الرمضانية، وعلى الرغم مما تشهده القنوات العراقية من عرض العشرات من الأعمال الدرامية، الا أن في هذه السنة حظيت الأعمال الأكثر واقعية بمتابعة كبيرة، وفي صدارة تلك القائمة مسلسل "غيد".

ويعد مسلسل "غيد" من المسلسلات الدرامية التي تعرض في الوقت الحالي خلال شهر رمضان الكريم 2023، وتدور أحداث المسلسل حول زوجة تستقبل جثمان زوجها بالمطار، ثم تقوم بمواصلة حياتها بعده، وتواجه العديد من العقبات في حياتها، من ضمنها تربية أبنائها دون وجود الوالد، والعديد من الأحداث الشيقة الأخرى في حبكة درامية رائعة مناسبة للمتابعين كافة.