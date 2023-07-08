جماعة مسلحة تتبنى الهجوم الانتحاري في إيران

شفق نيوز / تبنت جماعة "جيش العدل" المسلحة في إيران هجوم زاهدان الذي وقع صباح اليوم السبت، وأسفر عن مقتل اثنين من قوى الأمن الداخلي الإيراني، مقابل تصفية جميع المهاجمين.

وأصدر الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم، بيانا، قال فيه إن "فريقاً إرهابياً مكوناً من 4 أشخاص، حاول اقتحام مركز الشرطة رقم 16 في زاهدان، لكنه واجه مقاومة بطولية من قبل رجال الشرطة، وتم إحباط هذا العمل الإرهابي الأعمى بعد مقتل جميع الإرهابيين".

وأفاد المدعي العام لمدينة زاهدان، شمس آبادي، بأن عنصرين من قوى الأمن الداخلي قتلا في الاشتباك مع المسلحين، مؤكدا أن "الوضع حاليا تحت سيطرة قوات الأمن وإنفاذ القانون".